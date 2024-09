Torcedor curte jogo do Manchester United de ângulo único

Torcedor Tyler Richmond viveu um dia especial em Old Trafford, estádio do Manchester United; jovem acompanhou o jogo atrás do banco de reservas Crédito: Jogada 10

O duelo entre Manchester United e Barnsley, pela Copa da Liga Inglesa, reservou uma experiência única para o torcedor Tyler Richmond. Ele teve a chance de assistir ao jogo atrás do banco de reservas no Old Trafford, além de interagir com Erik ten Hag, técnico dos Red Devils, e outros integrantes da equipe. O momento foi compartilhado no TikTok, logo após a goleada dos donos da casa por 7 a 0 sobre a equipe da 3ª divisão inglesa, ocorrida na última terça-feira (17). No vídeo, Tyler registra o ir e vir de jogadores no banco de reservas. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Outro ponto alto da filmagem é a interação com Ruud Van Nistelrooy, ex-atacante que é ídolo do United e atualmente auxiliar de ten Hag. Ele também registrou o momento de um dos gols da partida, feito por Marcus Rashford.