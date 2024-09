Time de Cristiano Ronaldo, Al-Nassr anuncia ex-Milan para o lugar de Luís Castro

O Al-Nassr agiu rápido e anunciou um novo treinador. Trata-se do italiano Stefano Pioli, que chega para a vaga do português Luís Castro, demitido na última terça-feira (17). O novo comandante teve boa passagem recente pelo Milan, onde ficou cinco temporadas.

Pioli chegou ao Milan em outubro de 2019 e teve certa resistência da torcida rossonera, afinal ele vinha de um trabalho na arquirrival Inter de Milão. No entanto, levou o rubro-negro ao título do Campeonato Italiano em 2021/22. De quebra, encerrou um jejum de 11 anos sem conquistas do clube no Calcio.