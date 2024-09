Savarino vê Botafogo melhor, mas lamenta chances perdidas

O Botafogo martelou, bateu, chutou, mas não conseguiu furar a defesa do São Paulo. Assim, as equipes ficaram no 0 a 0 nesta quarta-feira (18/9), no Nilton Santos, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Contudo, o torcedor do Glorioso deixou o estádio com o sentimento que poderia sair com a vitória. Assim como Savarino.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Para o atacante venezuelano, o time jogou muito bem, mas faltou fazer o gol. Agora, é repetir a boa atuação no Morumbis, mas desta vez balançando as redes.