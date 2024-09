Santos reencontra Botafogo-SP após derrota que virou exemplo em 2024

Peixe perdeu para a Pantera no primeiro turno da Série B. Revés serviu para muitas mudanças e lições na Vila Belmiro Crédito: Jogada 10

O Santos encara o Botafogo-SP nesta quinta-feira (19/9), às 21h30, na Arena Nicnet, pela 27ª rodada da Série B, do Campeonato Brasileiro. Esta será a terceira vez que os times se encontram em 2024. Mas o último encontro serviu para acender o alerta no Peixe e no técnico Fábio Carille. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Pela oitava rodada da Série B, as equipes se enfrentaram no primeiro turno e em momentos distintos. O Santos era o líder absoluto da competição, com cinco vitória em sete jogos e grande favorito. Já o Botafogo-SP era o lanterna, com quatro pontos e sem ter vencido até então. O jogo aconteceu em Londrina, no Paraná, mas o Peixe era o mandante. A ideia da diretoria santista era aproximar o time dos torcedores que moram fora da Baixada Santista. Contudo, o Botafogo-SP surpreendeu e venceu o Alvinegro Praiano por 2 a 1. O revés, a partir daí, começou a ser usado como um exemplo para Fábio Carille. Isso porque o Santos criou muitas chances naquela partida, mas não conseguiu converter em gol. Assim, Carille passou a utilizar o embate como exemplo para diversos momentos das equipes na temporada. Principalmente nas derrotas, como foi após o revés contra o Novorizontino.

“Contra o Botafogo-SP foi um jogo em que criamos mais que o adversário. Poderíamos ter jogado mais? Sim, mas fomos melhores e não conseguimos transformar isso em vitória. Momento para a gente ficar quieto, trabalhar mais, se acertar mais, para que o resultado seja melhor dentro de campo”, disse Carille, na época. Santos mudou estratégia para restante de 2024 Além de servir como uma lição para Carille, a derrota para o Botafogo-SP também reformulou o pensamento que a diretoria tinha para o restante da temporada. Por exemplo, a ideia de Marcelo Teixeira, mandatário do Santos, era de levar as partidas da equipe mais vezes para longe da Vila Belmiro, para aproximar o torcedor que não mora na Baixada Santista. Contudo, o deslocamento até Londrina foi considerado um erro por conta do desgaste. Além disso, o Peixe voltou do Paraná de ônibus e foi direto para Novo Horizonte, enfrentar o Novorizontino, onde também acabou saindo derrotado. O atacante Weslley Patati chegou a reclamar da viagem de seis horas e foi afastado do plantel na época.