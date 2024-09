Saiba dívidas que fizeram Zé Love perder sítio para família de Neymar

Ex-atacante tinha mais de cinco débitos com o Banco do Brasil, com valor superior a R$ 820 mil, quando empresário quitou o valor em 2022

O ex-atacante Zé Love perdeu um sítio estimado em R$ 1,8 milhão por uma dívida com Neymar da Silva Santos, pai do astro do Al-Hilal. O débito com o Banco do Brasil, assumido pelos familiares do atleta, surgiu há dois anos por empréstimos para criação de gado e também para o financiamento de um carro. O caso terminou na Justiça.

Zé Love tinha, ao todo, cinco dívidas com o Banco do Brasil quando Neymar ‘Pai’ assumiu os valores, no início de 2015. À época, o ex-atacante assinou dois contratos de cédula rural hipotecária por R$ 208 mil e R$ 123,3 mil. O gasto visava ajudar na construção de uma sala de ordem e um galpão, além da compra de uma encomenda e um tanque de reservatório para o sítio.

Já em 2016, o ex-jogador fez empréstimos para o custeio de bovinocultura e leite no valor de R$ 143.489,08 mil. Adquiriu adubo, remédios para gado, ração, combustível, fertilizantes, insumos, suplementos e vacinas nessa compra. Recorreu, no mesmo ano, a um financiamento de R$ 102.942,90 mil para comprar uma Ford Ranger Limited – avaliada em R$ 115 mil. O total, parcelado em quatro anos, ficaria em R$ 168.725, 76 mil.