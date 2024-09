Rodrigo Caetano fala de chance de Hulk na Seleção Brasileira: ‘Não convoca por idade’

Atacante do Atlético, Hulk ainda tem chances de servir a Seleção Brasileira. Pelo menos é o que garante o diretor de Seleções, Rodrigo Caetano. O ex-dirigente do Galo diz que o camisa 7 alvinegro segue sendo observado.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“A Seleção não convoca por idade, não tem essa definição por nome ou não. Tem jogadores que foram com 17 anos como Endrick e Estevão, e temos jogadores experientes como Marquinhos e Danilo. Se algum momento for da intenção do Dorival levar o Hulk ou outro atleta do Galo como foi com Arana e Paulinho. Hulk vai estar sempre sendo observado”, salientou em entrevista ao “ge”.