Raphael Veiga comenta marca no Allianz Parque e vê Palmeiras no ‘caminho certo’

Meia chegou a 50 gols no estádio alviverde ao marcar na goleada por 5 a 0 sobre o Criciúma, no último domingo, pelo Brasileirão

A goleada sobre o Criciúma por 5 a 0 no último domingo, em uma partida implacável do Palmeiras, manteve a equipe na briga pelo título do Brasileirão. De quebra, serviu para um jogador do elenco comemorar uma marca importante. Autor do quinto gol sobre os catarinenses, o meia Raphael Veiga chegou a 50 bolas na rede no Allianz Parque.

“Eu fico extremamente feliz por atingir essa marca. Já falei outras vezes o quanto representa para mim jogar no Palmeiras. Para um meia, atingir essa marca não é tão simples. Quando eu lembro do primeiro gol que eu fiz, contra a Ponte Preta, no Allianz Parque, em 2019, e depois de algum tempo vejo tudo isso, fico muito feliz. Nunca foi um objetivo pessoal bater essas marcas de gol, mas é sempre bom melhorar. Que venham mais 50 ou 100 gols”, declarou o camisa 23, que é o maior artilheiro do Allianz Parque.

Período de treinos é fundamental para o Palmeiras, diz Veiga

Raphael Veiga falou sobre a boa fase do Palmeiras na temporada. O clube está na segunda colocação do Brasileirão, com 50 pontos, a três do líder Botafogo. Até o momento, são quatro vitórias seguidas na competição. O meia destacou que o período de treinos tem sido fundamental para engrenar na competição.

“Sempre quando a gente tem tempo para treinar, as coisas ficam ‘menos difíceis’, digamos. O Abel consegue passar tudo aquilo que ele quer. É diferente de quando jogamos sempre, que a gente só joga e recupera. Esse tempo tem sido bom, ganhamos jogos importantes, com resultados elevados, e isso dá confiança para todo mundo, para o time como um todo. Estamos no caminho certo, é continuar nessa pegada porque ainda tem jogos importantes e temos tudo para atingir o nosso objetivo principal”.