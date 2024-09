Polícia Civil abre inquérito para investigar denúncia de agressão de Caio Paulista

Atacante do Palmeiras é acusado de agressão por Clara Monteiro, sua ex-namorada e mãe de um dos seus filhos

A Polícia Civil, por meio da 1ª Delegacia de Defesa da Mulher, instaurou um inquérito nesta quinta-feira para investigar a denúncia de agressão de Clara Monteiro sobre Caio Paulista, ex-namorado e atleta do Palmeiras. O atleta, aliás, nega as acusações.

“A 1ª Delegacia de Defesa da Mulher instaurou inquérito policial e apura as denúncias realizadas pela vítima. O depoimento do investigado foi marcado e maiores detalhes serão preservados para garantir a autonomia do trabalho policial”, diz a nota enviada pela Secretaria de Segurança de São Paulo.