Palmeiras engata sequência sem sofrer gols e encontra ‘equilíbrio’ no Brasileirão

Verdão ostenta a melhor defesa do Campeonato Brasileiro no mesmo momento que o ataque chega ao segundo melhor da competição Crédito: Jogada 10

O Palmeiras vem realizando, pelo segundo ano seguido, uma grande arrancada no Campeonato Brasileiro. Boa parte da sequência das vitórias se dá pelo poderio ofensivo da equipe, que marcou 12 gols nos últimos três jogos. Contudo, outra arma importante voltou a aparecer nos últimos embates: a defesa. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Isso porque o Verdão também não sofreu gol nas últimas três partidas. Ou como costuma dizer Abel Ferreira, terminou com a ”baliza zero”. Assim, o Palmeiras possui neste momento a melhor defesa do Campeonato Brasileiro, com 19 gols sofridos em 26 jogos (média de 0,73 gol/jogo).

“O time inteiro faz parte deste rendimento, de não tomar gol. O professor sempre fala que o atacante tem de ser o primeiro defensor. Ter um time consistente dá segurança defensiva, e aí temos muitos jogadores ali na frente que podem decidir o jogo”, disse Gustavo Gómez, após a goleada em cima do Criciúma. Muito da solidez defensiva se passa pelo retorno da dupla multicampeã no clube. Gustavo Gómez e Murilo formaram a zaga alviverde nas últimas partidas, no mesmo momento que Abel abdicou do sistema com três zagueiros. Naves virou o substituto imediato e Vitor Reis, que vinha sendo titular, acabou perdendo espaço. Assim, a defesa começa a aparecer em um momento que o sistema ofensivo vem brilhando. Afinal, o Palmeiras chegou a 43 gols e possui o segundo melhor ataque da competição, atrás apenas do Botafogo, que balançou as redes 45 vezes.