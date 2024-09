Nacional x Braga: onde assistir, escalações e arbitragem

Nacional e Braga se enfrentam nesta sexta-feira (20/9), às 16h15 (de Brasília), no Estádio da Madeira, em Funchal, em duelo que abre a sexta rodada da Liga Portugal 2024/25. Os Alvinegros nacionalistas não iniciaram bem a competição. O clube está com quatro pontos em cinco jogos, ocupando atualmente o 15º lugar (um acima da zona de rebaixamento). Por sua vez, os Bragauistas têm oito pontos e ocupam a sétima posição.

Como chega o Nacional

O Nacional está de volta nesta temporada à Liga Portugal e por enquanto, a briga por se manter na elite. O time de Tiago Margarido chegou a sofrer uma goleada por 6 a 1 do Sporting e ligou o sinal de alerta. No último jogo, em nova derrota por 1 a 0 para o Estoril, o defensor Ulisses levou cartão vermelho e portanto cumprirá suspensão automática. O treinador vê um duelo muito difícil para os madeirenses.

“O Braga tem vários jogadores internacionais, um treinador de referência e uma forma de jogar que eu admiro bastante, portanto, por si só, já nos vai trazer muitas dificuldades”, destacou o treinador.

Como chega o Braga

Do outro lado, o Braga teve um início de temporada mais cansativo, já que disputou as fases prévias da Liga Europa e, por fim, cravou vaga para a fase de liga da competição. Diante disso, o time de Carlos Carvalhal, aliás, andou tropeçando no campeonato local, com derrota em casa para o rival local Vitória de Guimarães por 2 a 0, mas segue na briga pelas primeiras posições.