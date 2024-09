Museu da Pelada promove encontro de ídolos do Bangu

Jogadores históricos estarão na Cobal do Humaitá, zona sul do Rio de Janeiro, para reviver momentos do futebol Crédito: Jogada 10

Nesta terça-feira (24), às 19h, a Cobal do Humaitá será o cenário de um encontro histórico, com ídolos que marcaram época no Bangu. Arturzinho, Ado, Pingo, Calazans, Oliveira e Macula estarão reunidos para celebrar suas trajetórias no clube e reviver momentos de glória ao lado de fãs do futebol. O evento, organizado pelo Museu da Pelada, é gratuito e promete muita resenha e emoção para todos os amantes da bola. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Arturzinho, que brilhou no Bangu nos anos 80 e ficou conhecido como “Rei Artur” após grandes atuações, será uma das grandes atrações da noite. Ado, vice-campeão brasileiro em 1985, e Pingo, o talentoso camisa 10 da mesma época, também marcarão presença.