Milito revela estratégia para o Atlético reverter o resultado

“Em casa, por nossa necessidade, precisamos ser valentes, mas também cautelosos. Se há algo que eles fazem muito bem é o contragolpe. O jogo terá 90 minutos. Temos a necessidade de vencer, mas podemos ser estratégicos. Tentaremos controlar a partida desde o primeiro minuto, reconhecendo as virtudes do rival”, analisou.

O Atlético perdeu por 1 a 0 para o Fluminense no jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores da América. Agora, o Galo terá a chance de decidir a classificação em casa, na Arena MRV, na quarta-feira, dia 25. No entanto, precisará vencer. O técnico Gabriel Milito deu mostras de que tem a solução. Inicialmente, o treinador destaca que será um jogo difícil, uma vez que o Tricolor possui boas capacidade técnica. Ele acredita que o Galo precisará jogar de forma inteligente.

“Demonstramos que somos uma grande equipe. Na casa do adversário, diante de sua torcida, conseguimos um claro domínio em certos momentos, tanto sem a bola quanto com ela. No entanto, nos faltou finalizar melhor algumas oportunidades para criar perigo. Foi um jogo com poucas chances de gol”, avaliou.

O Atlético precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença para avançar. Se vencer por apenas um gol, a partida será decidida nos pênaltis. Um empate garante a classificação do Fluminense para as semifinais.