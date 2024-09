Mano Menezes elogia entrega de Lima e analisa vantagem do Fluminense

Tricolor carioca marca no finzinho da partida e pode empatar no duelo de volta contra o Atlético para avançar as semis. Técnico prega cautela Crédito: Jogada 10

O Fluminense saiu na frente do Atlético nas quartas de final da Libertadores. A estrela do técnico brilhou ao colocar o atacante Keno e o meia Lima, pois ambos participaram da jogada do único gol da partida. Com isso, o tricolor pode empatar no jogo de volta em Belo Horizonte. O treinador valorizou bastante a entrada e a atuação de Lima, ressaltando que o jogador sempre contribui e também atua em outras posições quando necessário. "Existem jogadores supervalorizados no futebol brasileiro e outros subvalorizados. Lima está entre os subvalorizados. Ele faz corretamene quase tudo que pedimos. Se você o coloca na ponta, sabe fechar para fazer um bom meio e tem qualidade. Define bem, passa bem, domina bem. Se colocá-lo como volante, como fizemos hoje, porque controlávamos o jogo naquele momento e tínhamos volume para usar um meia como volante, ele também faz bem", disse, para completar:

“O Fluminense não foi campeão da Libertadores no ano passado à toa. O time venceu porque tem um elenco formado por jogadores como o Lima. Nos momentos mais importantes, eles contribuem muito para a equipe. Isso nos deixa muito contentes”, afirmou Mano Menezes. Mano e a vantagem do Fluminense Apesar do resultado positivo, o Fluminense sabe que não pode relaxar na volta, pois enfrentará um adversário forte em seus domínios. Mano Menezes finalizou destacando a vantagem conquistada pelo time carioca. “Fizemos bem a primeira parte. Vencemos e podemos empatar a segunda parte. Mas não podemos sair de casa pensando em empatar um jogo desse porte. Se o empate vier no fim, aceitamos. Afinal, nos dá a vaga. Queremos construir um jogo no mesmo nível ou até melhor do que o que fizemos aqui, e acredito que podemos” disse o treinador lembrando que será uma partida em outras circunstâncias, pois o Atlético terá que atacar e se expor mais, o que pode abrir mais espaços.