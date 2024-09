Luiz Gustavo valoriza empate no Nilton Santos: ‘Objetivo era voltar vivo’

Volante, que era o único pendurado do São Paulo na partida, acredita na força do Morumbis para conseguir classificação na Libertadores

O São Paulo conseguiu se segurar e deixou o Nilton Santos com um 0 a 0, no duelo contra o Botafogo nesta quarta-feira (18/9), pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Apesar de uma partida onde foi pressionado boa parte da partida, o sentimento no Tricolor é de objetivo cumprido. A meta era voltar vivo para decidir no Morumbis. Pelo menos é o que disse o volante Luiz Gustavo.

“O mais importante era conseguir fazer o resultado parcial. Agora temos o jogo de volta, em casa com a nossa torcida. Vamos trabalhar durante este período para organizar ainda mais a nossa equipe e podermos fazer um grande jogo para sair com a classificação. Continuar trabalhando”, disse Luiz Gustavo, que prosseguiu.