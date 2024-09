Lima revela estratégia do Fluminense após marcar gol decisivo

Apoiador entrou no 2º tempo contra o Galo, pela Libertadores, e, em parceria com o atacante Keno, fez o tento do 1 a 0 do Tricolor

A dupla Keno e Lima saiu do banco de reservas para garantir a vitória do Fluminense contra o Atlético-MG, no primeiro jogo das quartas de final da Libertadores. Ela protagonizou a jogada do único gol da partida: o atacante cruzou e o meia cabeceou sem chances para o goleiro Everson.

Com isso, o Fluminense poderá jogar pelo empate no duelo de volta, que será na Arena MRV, dia 25. Lima revelou a estratégia do gol que assegurou o resultado positivo para o tricolor carioca no Maracanã. Enfim, disse que teve o dedo de Mano Menezes.

“Ele (Mano) tinha conversado comigo para eu entrar mais na área. Estava buscando espaços e fui feliz. Foi um belo passe do Keno, meu parceiro, a gente se comunica bem, ele também foi feliz com a assistência”, disse Lima no fim da da partida.