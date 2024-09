Libertadores: Fluminense abre vantagem em cima do Atlético

Lima marca no fim e Tricolor faz 1 a 0 sobre o Galo para festa de sua torcida no Maracanã. Irá à final se empatar na volta, em Minas (25/9)

Lima marcou no finzinho e o Fluminense saiu na frente no duelo contra o Atlético-MG, nesta quarta-feira (18/9), pela ida das quartas de final da Libertadores. O jogo no Maracanã foi equilibrado e com poucas chances. Mérito para Mano Menezes. O técnico do Flu colocou Marcelo, Keno e Lima e o trio fez a jogada do gol. Mas o gtreinador Milito vai escutar. Afinal, sacou Scarpa e colocou o meia-atacante Palácios de lateral-direito na reta final. E foi em cima do improvisado jogador que Keno deu a assistência para o gol.

Agora o Fluminense, atual campeão da Libertadores, precisa apenas do empate no jogo de volta, no dia 25 de setembro, em Minas, para avançar à semifinal.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Equilíbrio no primeiro tempo

O Atlético entrou com três zagueiros e dois volantes, num esquema fechado e que chamou o Fluminense ao ataque. Scarpa, embora tivesse uma função de ala pela direita, flutuava um pouco mais. O Tricolor, por sua vez, sem Marcelo e com Diogo Barbosa na lateral, procurou jogar mais pela direita, procurando Kauã Elias, que caiu muito pelo setor.