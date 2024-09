Libertad x Cruzeiro: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam nesta quinta, às 21h30, no Defensores del Chaco, no Paraguai, pelas quartas da Sul-Americana

Dessa forma, os comandados de Fernando Seabra tentam voltar para o Brasil com um bom resultado, para decidirem em casa, no Mineirão, no próximo dia 26 (quinta-feira), no mesmo horário. Quem avançar terá pela frente, na semifinal, o vencedor do duelo entre Lanús (ARG) e Independiente Medellín (COL).

Depois de eliminar o Boca Juniors, nos pênaltis, o Cruzeiro terá o Libertad pela frente, nas quartas de final da Sul-Americana. Assim, a primeira partida acontece nesta quinta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), no Defensores del Chaco, no Paraguai. A Raposa vive momento de instabilidade e venceu apenas uma das últimas sete partidas pelo Campeonato Brasileiro.

Como chega o Libertad

A equipe paraguaia deve repetir a mesma escalação que venceu por 2 a 1 o Cerro Porteño. Dessa forma, entre os principais destaques está o goleiro Martín Silva, ex-Vasco. A equipe do técnico Daniel Garnero vem de três vitórias na competição nacional e agora foca no torneio continental na busca por uma vaga na semi. O treinador, por sua vez, não poderá contar com Antonio Bareiro, Lorenzo Melgarejo, Lucas Sanabria, Luis Cardozo e Héctor Villalba, todos lesionados.

Como chega o Cruzeiro

A Raposa tenta se recuperar na temporada, depois de perder um pouco o rumo no Campeonato Brasileiro. Assim, Jonathan Jesus, Weverton e Peralta devem estar à disposição do treinador. Além disso, Barreal voltou a treinar e deve ter condições de estar em campo. Por outro lado, Walace, com quadro agudo de amigdalite, e Vitinho, com lesão muscular na coxa, estão fora, assim como Japa, Juan Dinenno e Rafa Silva.

