Libertad x Cruzeiro, AO VIVO, com a Voz do Esporte, 20h

Depois de eliminar o Boca Juniors, nos pênaltis, o Cruzeiro terá o Libertad pela frente, nas quartas de final da Sul-Americana. Assim, a primeira partida acontece nesta quinta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), no Defensores del Chaco, no Paraguai. A Raposa vive momento de instabilidade e venceu apenas uma das últimas sete partidas pelo Campeonato Brasileiro. Dessa forma, os comandados de Fernando Seabra tentam voltar para o Brasil com um bom resultado, para decidirem em casa, no Mineirão, no próximo dia 26 (quinta-feira), no mesmo horário. Quem avançar terá pela frente, na semifinal, o vencedor do duelo entre Lanús (ARG) e Independiente Medellín (COL).

A Voz do Esporte fará a cobertra deste jogo e a Jornada Esportiva começa bem antes, às 20h (de Brasília), sob o comando de Christian Rafael.