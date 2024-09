Lesão de Estêvão abre disputa ferrenha no ataque do Palmeiras

Atacante se machucou no duelo contra o Criciúma. Abel Ferreira tem muitas opções para substituir o jogador no embate contra o Vasco

O Palmeiras terá um desfalque de peso para a próxima partida. Isso porque o atacante Estêvão teve lesão no músculo posterior da coxa esquerda na última partida, na vitória por 5 a 0 sobre o Criciúma. Assim, ele fica fora do embate contra o Vasco às 16h (de Brasília), no Mané Garrincha, pelo Campeonato Brasileiro. Desta forma, fica a dúvida de quem vai substituir o craque.

Abel Ferreira tem diversas opções para montar a equipe. Uma delas, a que desponta como favorita, é iniciar com Rony ou Lázaro na ponta esquerda e deslocar Felipe Anderson para a ponta direita. O jogador atuou por muito tempo na Lazio justamente no setor que hoje é de Estêvão. A boa fase do garoto fez com que o veterano se adaptasse pelo lado esquerdo do ataque.