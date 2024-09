Lembre último jogo de cada um dos lesionados do Vasco

Cruz-Maltino tem quatro jogadores fora por lesão; relembre qual foi a última vez que cada um entrou em campo Crédito: Jogada 10

O Vasco tem alguns desfalques por lesão para enfrentar o Palmeiras, no domingo (22), em Brasília, pela 27ª rodada do Brasileirão. Nenhum deles é novidade, porém. Mas você , caro Joganauta, lembra qual foi a última vez que cada um entrou em campo com a Cruz de Malta? Os jogadores em questão são: Jair, Paulinho, Guilherme Estrella e Adson. Coutinho era o último da lista, mas, já recuperado, voltou a atuar e até deixou sua marca no clássico com o Flamengo, no último domingo (15). É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora LEIA MAIS: Vasco pode ter semana facilitada em Minas Gerais; entenda

O primeiro deles a se machucar foi Paulinho, logo na quarta rodada do Campeonato Carioca. O meia entrara no intervalo contra o Madureira, pela terceira rodada, e fazia sua primeira partida oficial como titular em 2024 contra o Bangu, no dia 28 de janeiro. Mas, com 33′, sofreu entrada dura por trás e caiu com dores: era uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito, que tem recuperação prevista entre sete e 11 meses. Para piorar a situação, na semana seguinte foi a vez de Jair. Como fora expulso contra o Bangu, cumpriu suspensão na quinta rodada e voltou na sexta no clássico com o Flamengo. E, apenas com 11 minutos em campo, sofreu a mesma lesão do companheiro de posição, mas no joelho esquerdo.

Novas lesões Na sequência, o Vasco precisou conviver com lesões – como de Payet, João Victor e Coutinho, por exemplo -, mas praticamente todas recuperadas. Apenas outros dois jogadores seguem lesionados, desfalcando, assim, o time cruz-maltino. O meia Guilherme Estrella é um deles. O jovem, de apenas 19 anos, foi uma aposta do à época interino Rafael Paiva, que surpreendeu e o colocou como titular contra o São Paulo, pela 11ª rodada. O jovem, que fazia sua terceira partida no ano (as primeiras foram em janeiro), não decepcionou e marcou, inclusive, um dos gols da goleada por 4 a 1. Dois jogos depois, porém, ele precisou passar por uma cirurgia no joelho direito por conta de um problema congênito no local. Contra o Botafogo, pela 13ª rodada, em junho, ele fazia teu terceiro jogo seguido como titular, mas, logo com 13 minutos, saiu com dores no joelho, dando vaga a Payet – seu retorno é esperado para outubro.

Já Adson foi o último a adentrar a lista. Em suas últimas partidas, o ponta atuou por algumas partidas com dores na canela direita, que eram oriundas de uma fratura na tíbia por estresse. Quando constatado o problema, o jogador passou por cirurgia, que o tirará dos gramados por 10 a 12 semanas. Confira os machucados do Vasco Paulinho Lesão: ruptura do ligamento anterior cruzado do joelho direito (expectativa de volta em novembro) Último jogo: Vasco 2×2 Bangu, quarta rodada do Carioca – 28/01

Jair Lesão: ruptura do ligamento anterior cruzado do joelho esquerdo (expectativa de volta em outubro) Último jogo: Vasco 0x0 Flamengo, sexta rodada do Carioca – 04/02 Guilherme Estrella Lesão: ruptura do ligamento anterior cruzado do joelho esquerdo (expectativa de volta em outubro)