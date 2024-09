Justiça remarca leilão da mansão de Cafu avaliada em R$ 40 milhões

Com 2.581 metros quadrados, a mansão de Cafu conta com quatro andares, seis suítes, piscina quadra de futebol, salão de jogos e outros ambientes

A Justiça de São Paulo remarcou o leilão da mansão do ex-jogador Cafu, apenas dois dias após atender ao pedido do atleta para suspender a venda devido a dívidas. O novo leilão acontecerá em 1º de outubro, às 14h, com lance inicial de R$ 40 milhões.

Caso o leilão não obtenha sucesso com esse valor, um segundo evento já está agendado para as 15h, com lance inicial reduzido para R$ 20 milhões.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

É importante destacar que essa não é a primeira tentativa da Justiça de São Paulo de leiloar o imóvel do ex-atleta. Há mais de um ano, as tentativas se sucedem, sempre com a defesa de Cafu conseguindo adiamentos.