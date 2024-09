Jair treina com elenco do Vasco depois de sete meses longe dos gramados

Atleta rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo no clássico contra o Flamengo, em fevereiro, e passou por uma cirurgia

O elenco do Vasco contou com um retorno importante no treinamento da última quarta-feira (18), no CT Moacyr Barbosa. Trata-se do volante Jair, que voltou a participar de uma atividade com o grupo pela primeira vez desde que sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo, há sete meses.

Cabe ressaltar que o jogador ainda não está à disposição do técnico Rafael Paiva, porém deu um grande passo para, enfim, voltar aos gramados. Aos poucos, de forma gradativa, o atleta tem retomado a rotina normal no Centro de Treinamento e passa pelo fortalecimento e recondicionamento físico.

Vale lembrar que Jair rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo no clássico contra o Flamengo, que aconteceu no dia 4 de fevereiro, ainda pelo Campeonato Carioca. Em seguida, passou por uma cirurgia no local, no dia 14, e, desde então, está longe dos gramados.