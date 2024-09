Internacional tem cinco jogadores em final de contrato; veja quem são

O Internacional tem seis jogadores com contrato próximo do fim: cinco deles encerram em dezembro deste ano e outro em janeiro de 2025. Dois desses atletas são peças importantes no time comandado por Roger Machado.

O goleiro Fabrício, que chegou nesta temporada vindo do Nova Iguaçu, do Rio de Janeiro, o defensor Gabriel Mercado, os laterais-esquerdos Bernabei e Renê, o atacante Lucca Drummond, além do volante Campanharo, emprestado ao Atlético-GO, discutirão seu futuro no clube.

