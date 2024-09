Inter se apoia em retrospecto positivo contra times do G6 antes de confronto direto

Adversário seguinte do Colorado no Campeonato Brasileiro é o São Paulo, quinto colocado, no próximo domingo (22), no Morumbis

O Inter conta com alguns pontos favoráveis antes de enfrentar o São Paulo em confronto direto, no próximo domingo (22), às 18h30 (de Brasília), no Morumbis. O Colorado se apoia no retrospecto positivo contra equipes do G6, antes do embate com o Tricolor Paulista, quinto colocado, pela 27ª rodada do torneio. Além, é claro, da sequência de cinco jogos de invencibilidade na competição.

Isso porque o Internacional conta com um histórico vantajoso contra as seis melhores equipes da Série A. Afinal, em sete duelos, são três vitórias, três empates e somente uma derrota. Ou seja, a equipe somou 12 pontos em 21 possíveis, o que representa um aproveitamento de 57,5%. Os resultados positivos foram sobre Bahia, Fortaleza e Palmeiras. Os dois primeiros no Beira-Rio e o terceiro na situação de visitante. Os empates foram em duelos com o mesmo Tricolor de Aço e o Alviverde, no returno, e o próprio São Paulo, no primeiro turno, no Beira-Rio. O único revés foi para o líder Botafogo, na estreia de Roger Machado no comando.