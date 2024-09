Igor Cariús atinge a marca de 50 jogos pelo Sport e projeta novos objetivos

Marca do lateral foi alcançada no duelo contra o Goiás, disputado na última quarta-feira, pela Série B

O lateral-esquerdo Igor Cariús alcançou a expressiva marca de 50 jogos com a camisa do Sport, durante a partida contra o Goiás, válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, realizada na última quarta-feira (18). O confronto terminou empatado em 1 a 1, e Igor, mais uma vez titular da equipe, comemorou o feito e destacou seus planos para o futuro.

“Muito feliz por alcançar essa marca expressiva com a camisa do Sport. O nosso time mostrou uma grande entrega durante todo o jogo e conquistou um ponto que será muito importante. Espero poder aumentar essa marca, alcançar números ainda mais expressivos e continuar ajudando o clube”, comentou o atleta.

