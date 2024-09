Haaland e zagueiro da Inter viralizam por ‘alfinetadas’ em brincadeira durante jogo da Champions

A Champions League está só na primeira rodada, mas já tem cena inusitada tomando conta das redes sociais. Isso porque Erling Haaland, do Manchester United, e Francesco Acerbi, da Inter de Milão, protagonizaram um diálogo curioso e de humor ácido durante o empate sem gols na estreia das equipes nesta edição.

A dupla ironizou a marcação cerrada, indicada como dura demais pelo atacante, com a chance de trocar os uniformes pós-jogo. O vídeo com o momento da brincadeira caiu nas graças dos internautas nas redes sociais nesta quinta-feira (19).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Você quer minha camisa? Você estava puxando o tempo todo”, disse Haaland quando o zagueiro italiano se aproximou para sugerir a troca de uniformes. Acerbi rebateu imediatamente: “Segunda vez que parei você”. O defensor fez alusão à decisão da edição 2023 da Liga dos Campeões, disputada entre as equipes, que terminou com o City campeão. Os dois caíram na risada logo na sequência e retomaram o foco no jogo.