Grêmio afasta auxiliar de Renato após acusações de violência doméstica

Alexandre Mendes, assistente de Renato, comandaria o Imortal no jogo com o Flamengo. Marcelo Sales e James Freitas devem ser os substitutos

O Grêmio buscou se blindar e anunciou o afastamento do auxiliar técnico, Alexandre Mendes, de maneira preventiva, nesta quinta-feira (19). Isso porque o profissional, que faz parte da comissão técnica de Renato Gaúcho, é alvo de acusações de violência doméstica. Ele seria o responsável por ficar na área técnica no próximo embate do Imortal, quando enfrentará o Flamengo. Isso porque o treinador principal cumpre sua última partida de suspensão após punição do STJD. Com isso, a tendência é a de que Marcelo Sales e James Freitas sejam os substitutos.

A decisão foi tomada pelo Tricolor Gaúcho de forma preventiva. Além disso, o clube argumenta que não tem provas suficientes sobre o caso. Inclusive, aguarda a atuação da polícia por meio de investigação do episódio. O Imortal teve tal atitude depois da repercussão nas redes sociais de fotos e vídeos em que uma mulher exibe machucados. Assim como a divulgação de um áudio, com entonação de medo, no qual afirma “não aguentar mais”. Recentemente, a vítima em questão esteve em um relacionamento com Alexandre Mendes e fotos do casal também viralizaram.