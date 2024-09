Flamengo x Peñarol: onde assistir, escalações e arbitragem

Flamengo e Peñarol entram em campo nesta quinta-feira (19/9), pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. O jogo será no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 19h. No total, as equipes somam oito títulos da competição, sendo três do lado rubro-negro, e cinco do lado aurinegro. O jogo de volta será no dia 26/9 em Montevidéu, também às 19h (de Brasília). O Flamengo chegou nesta fase da competição após eliminar o Bolívar nas oitavas. Já o Peñarol deixou para trás o The Strongest.

Pela história, o Peñarol é um dos maiores algozes do Flamengo em Libertadores. Até hoje, em quatro jogos, o time carioca não venceu nenhum. Foram três derrotas e um empate. E inclui a amarga eliminação na Libertadores de 1982, quando caiu no Maracanã por 1 a 0, gol do brasileiro Jair. Além disso, aquela derrota fez o Fla perder a chance de ir à final e o time uruguaio acabaria campeão. Enfim, o Fla perdeu para o rival na edição de 2019, exatamente a última derrota do Rubro-Negro em casa pela Libertadores.

Onde assistir

A ESPN e o Disney+ transmitem o jogo a partir das 19h (de Brasilia).