Flamengo e Fluminense empatam pelas quartas do Brasileirão Sub-17

Keven Samuel abre o placar para o Tricolor, mas Joshua deixa tudo igual no clássico. Jogo de volta acontece no dia 26, em Xerém

Os gols da partida saíram ainda no primeiro tempo. Logo aos 10 minutos, Keven Samuel abriu o placar e colocou o Fluminense na frente. Jogando em casa, o Flamengo reagiu, mas só conseguiu empatar o jogo aos 38 minutos, com Joshua em jogada de bola parada.

Em clássico pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro Sub-17, Flamengo e Fluminense ficaram no empate por 1 a 1, nesta quinta-feira (19), no Estádio da Gávea. Keven Samuel abriu o placar para o Tricolor, mas Joshua deixou tudo igual no placar.

Na etapa final, as equipes diminuíram o ritmo e até tiveram finalizações, mas nenhuma oportunidade clara de gol foi criada. Nos acréscimos, o Tricolor chegou até perto de marcar outra vez, mas parou na zaga rubro-negra.

Com o resultado, somente uma vitória vai classificar Flamengo ou Fluminense para as semifinais do Brasileiro Sub-17. Em caso de nova igualdade no marcador, a decisão seguirá para a disputa por pênaltis. A partida de volta acontece na quinta-feira da semana que vem, dia 26, no CT de Xerém.

1º jogo das quartas do Brasileirão Sub-17

Cruzeiro 1×2 Santos

Flamengo 1×1 Fluminense

Corinthians 2×2 Palmeiras

Cuiabá x Botafogo (em andamento)