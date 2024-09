Ex-Monaco evita prisão preventiva enquanto aguarda julgamento por agressão sexual

Duas mulheres, uma de 19 e outra de 20 anos, denunciaram o atacante francês e seu irmão, de 25 anos, no início do mês por violência sexual

O atacante Wissam Ben Yedder poderá aguarda seu julgamento por agressão sexual, no dia 15 de outubro, em liberdade. Apesar de não ir à prisão por ora, o francês permanecerá sob rigorosa supervisão judicial durante o período. As denúncias, feita por duas mulheres no início do mês, também caem em cima do irmão do jogador, de 25 anos.

Bem Yedder apresentou-se duas vezes por semana à polícia e cumpriu medidas cautelares impostas pelo tribunal. Nesse meio tempo, o Ministério Público de Nice pediu a prisão preventiva do francês, mas a solicitação acabou descartada nesta quarta-feira (18). Wissam poderá, portanto, aguardar o julgamento em liberdade.

Uma mulher fez queixa contra o jogador na madrugada do dia 7 de setembro, em Cap d’Ail, na fronteira com Mônaco. A moça denunciou Ben Yedder por suposta agressão sexual. O francês, no entanto, também responde por direção sob influência de álcool e desacato.