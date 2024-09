Ex-jogador do Arsenal é preso por ligação com importação de drogas

O atacante Jay Emmanuel-Thomas, de 33 anos, foi preso na última quarta-feira (18) após ser acusado de participar de uma importação de 600 mil libras (cerca de R$ 4,4 milhões) em maconha. A droga foi apreendida no Aeroporto de Stansted, na Inglaterra, no início do mês. A informação é da imprensa britânica.

A prisão do jogador, revelado pelo Arsenal e que defende atualmente o Greenock Morton, da Escócia, ocorreu em sua residência em Gourock, perto de Glasgow. Posteriormente ele seguiu para Carlisle, na Inglaterra, para interrogatório. A expectativa é que ele compareça ao Tribunal de Carlisle ainda nesta quinta-feira.