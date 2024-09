Ex-Botafogo, São Paulo e Grêmio, Cortez anuncia aposentadoria do futebol

Agora ex-lateral-esquerdo, de 37 anos, foi campeão da Libertadores com o Tricolor gaúcho em 2017, mas ganhou projeção nacional no Botafogo

“Espero que tenha sido tão inesquecível para vocês como foi para mim. Não vou dizer adeus ao futebol porque seguirei no esporte, agora buscando uma carreira de treinador, então espero revê-los em um futuro próximo”, declarou.

O lateral-esquerdo Bruno Cortez anunciou sua aposentadoria do futebol nesta quarta-feira (18). Aos 37 anos, ele anunciou que tentará seguir a carreira de treinador após passagens como jogador em clubes como Botafogo, São Paulo, Grêmio e Benfica, de Portugal.

A última equipe da carreira de Cortez foi o Sampaio Corrêa. Ele teve o contrato rescindido em junho após ficar fora dos planos da comissão técnica. No entanto, chegou a entrar em campo 27 vezes nesta temporada.

Cortez ganhou projeção nacional atuando pelo Botafogo, em 2011. As grandes atuações levaram à convocação para Seleção Brasileira naquele ano, para duelo contra a Argentina no Superclássico das Américas. Na ocasião, somente jogadores que atuavam no Brasil eram convocados para o jogo contra os hermanos.