Everaldo Marques revela elogio de Galvão Bueno e sonho na carreira

O narrador Everaldo Marques, do Grupo Globo, revelou um dos seus principais objetivos da carreira. Desde 2020 na emissora carioca, ‘Evê’ deseja narrar uma final de Copa do Mundo. Apesar do sonho, o ex-ESPN sabe que a disputa interna é grande.

Em entrevista ao ao Alt Tabet, do Canal UOL, Everaldo Marques falou sobre a hierarquia dentro da empresa para grandes eventos, como a Copa do Mundo.

“Com a relação à hierarquia é assim: a única coisa que eu controlo é a qualidade do meu trabalho. Não sou eu que decido as minhas escalas e obviamente eu, como todos, tenho os meus sonhos, meus objetivos e anseios, mas somos mais de 30 narradores no grupo Globo. (…) Eu gostaria de narrar uma final de Copa do Mundo? Claro que gostaria, mas não sou eu que decido. Se meu trabalho vai ser suficiente para me dar as melhores oportunidades, não sou eu que decido. Eu me preocupo com as coisas que eu posso controlar. As que eu não controlo, a vida já ensinou a deixar rolar”, destacou o narrador, que também crê que o ‘tempo de casa’ não influencia nas escolhas dos narradores.