Estêvão sofre lesão na coxa e vai desfalcar o Palmeiras

O Palmeiras divulgou na manhã desta quarta-feira (18) uma notícia preocupante ao seu torcedor. O atacante Estêvão teve constatada uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda na última partida, na vitória por 5 a 0 sobre o Cuiabá.

O jogador já iniciou tratamento com o Núcleo de Saúde e Performance do Alviverde. Em nota oficial, o clube não especificou o grau da lesão, o que impacta diretamente na data prevista para o retorno do jogador.