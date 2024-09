Em jogo pegado, Botafogo e São Paulo empatam pela Libertadores

Glorioso pressionou boa parte do jogo, mas não conseguiu furar o ferrolho montado pelo Tricolor. Partida decisiva será no Morumbis

Botafogo e São Paulo ficaram no empate sem gols nesta quarta-feira (18/9), no Nilton Santos, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores. Apesar do placar zerado, não faltou emoção na partida. O Glorioso teve as melhores oportunidades e fez um primeiro tempo quase perfeito, faltando apenas balançar as redes. O Tricolor Paulista melhorou na etapa final e também teve chances de sair do Rio de Janeiro com a vitória.

Com o resultado, tudo fica aberto para o jogo de volta. As equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (25/9), às 21h30, no Morumbis. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis. Quem vencer no Cícero Pompeu de Toledo, avança para a semifinal da Libertadores.