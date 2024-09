Cristiano Ronaldo se arrisca em novo esporte e vence melhor do mundo

O atacante Cristiano Ronaldo deu início a divulgação de mais momentos do seu cotidiano. Prova disso é que o craque português fez uma postagem em seu canal no Youtube, que envolve o desafio em um outro esporte. No caso, o Robozão compartilhou que estava aprendendo a jogar o padel. Além do encontro com o espanhol Arturo Coello, considerado melhor jogador da modalidade.

CR7 se aventurou em um jogo de duplas e venceu o principal jogador de padel. Antes disso, no vídeo, Arturo Coello dá algumas dicas ao craque português de como ter um bom rendimento na modalidade. O padel se configura como uma mistura de outros dois esportes, o tênis e o squash, e a prática funciona em duplas. Basicamente, joga-se com raquetes em uma quadra e a bola pode bater na parede.