Corinthians vende todos os ingressos para o duelo contra o Atlético-GO

Partida terá a Neo Química Arena lotada para o que deve ser a estreia de Memphis Depay com a camisa do Timão

O Corinthians informou, nesta quinta-feira (19/9), que todos os ingressos para o jogo contra o Atlético-GO, no sábado (21), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, foram vendidos. As equipes se enfrentam pela 27° rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo é um duelo direto contra o rebaixamento e o Timão terá apoio máximo de seu torcedor para o embate.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Além disso, a partida deve marcar a estreia de Memphis Depay com a camisa corintiana. O holandês treinou normalmente nesta quinta-feira e deve ao menos começar no banco de reservas o embate. A primeira partida do atacante impulsionou as vendas dos torcedores, que anseiam em ver a nova contratação alvinegra.