Corinthians terá sequência em casa para sair da zona de rebaixamento

Dos próximos quatro jogos do Timão no Brasileirão, três serão disputados na Neo Química Arena. Jogo fora será um clássico contra o São Paulo

O Corinthians segue sua preparação para o duelo contra o Atlético Goianiense, no sábado (21/9), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida tem situação emergencial no Timão, devido a situação da equipe na tabela. Mas para a sequência na competição, o Alvinegro aposta na força da sua casa para sair da zona de rebaixamento.

Isso porque dos quatro próximos jogos do Corinthians no Campeonato Brasileiro, três serão na Neo Química Arena. O Timão vai receber Atlético Goianiense, Internacional e Athletico Paranaense em seus domínios. O único jogo fora será o clássico contra o São Paulo. Contudo, o Majestoso será disputado em Brasília, já que o Morumbis receberá um show. Assim, será necessário um deslocamento maior da delegação.