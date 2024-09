Champions: Raya defende pênalti e Arsenal segura empate contra Atalanta

Em Bérgamo, na Itália, equipes não saem do zero nesta primeira rodada da fase de liga da principal competição de clubes do planeta Crédito: Jogada 10

O pênalti defendido pelo goleiro David Raya, no início do segundo tempo, em cobrança de Retegui, foi o melhor lance do empate sem gols entre Atalanta e Arsenal, nesta quinta-feira (19), pela primeira rodada da fase de liga da Champions 2024/25. O resultado sem grandes emoções no Gewiss Stadium, em Bérgamo, na Itália, não foi bom para nenhum dos times. Enquanto a Atalanta desperdiçou a oportunidade de sair com os três pontos, o Arsenal teve uma atuação ruim para um clube que busca o título da principal competição de clubes do planeta, apesar do ponto conquistado fora de casa. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Os Gunners tiveram dificuldades de criar jogadas e o time comandado pelo técnico Mikel Arteta precisa recuperar a criatividade para ter uma boa campanha nesta nova Champions. Gabriel Magalhães, Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli foram titulares nesta quinta-feira, mas não tiveram uma noite inspirada na Itália. Por outro lado, Éderson, brasileiro da Atalanta, fez uma bela jogada pelo lado esquerdo e sofreu o pênalti que gerou a principal chance do jogo para os donos da casa.

Dessa maneira, ambas as equipes somaram um ponto nesta primeira rodada da Champions e terão que melhorar o desempenho para buscar a classificação para o mata-mata. LEIA MAIS: Presidente da La Liga comenta casos de racismo contra Vini Jr O jogo As equipes fizeram um primeiro tempo equilibrado, sem grandes emoções em Bérgamo. O Arsenal conseguiu levar mais perigo ao gol adversário, mas sem grandes chances de balançar a rede. Com poucas finalizações no alvo, as equipes foram para o vestiário com o placar zerado.