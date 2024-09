CEO do Al-Nassr fala sobre papel de Cristiano Ronaldo: ‘Não controla o clube, mas dá direções’

Guido Fienga diz que atacante português orienta com seu espírito vencedor e explica a troca no comando da equipe saudita

Após a troca no comando do Al-Nassr, o CEO do clube, Guido Fienga, falou sobre o papel desempenhado por Cristiano Ronaldo na equipe saudita. Ao longo da semana, a direção optou por demitir o português Luís Castro, ex-treinador do Botafogo, e a contratação de Stefano Pioli, que teve uma passagem recente pelo Milan.

“Cristiano Ronaldo não controla o clube. Mas, obviamente, sendo o número um no mundo, dá direções para onde devemos seguir e quais são os objetivos que temos de alcançar”, destacou o dirigente.

Além disso, o dirigente fez questão de elogiar o atacante português e seu perfil vencedor, sempre com objetivos voltados à conquistas. Atualmente, a equipe ocupa a sétima colocação do Campeonato Saudita.