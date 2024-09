Cano, do Fluminense, admite que sentia dores: ‘Uma hora a conta chega’

Argentino volta depois de 56 dias longe dos gramados e entra no segundo tempo da partida diante do Atlético-MG

Diante do Galo, o jogador entrou aos 17 minutos do segundo tempo. Apesar de pouco ter tocado na bola neste início, voltar a atuar e ganhar ritmo de jogo é essencial. O Fluminense precisa de mais uma opção no setor ofensivo e nada melhor do que o atual “Rei da América” e ídolo do clube, depois de 56 dias.

“Diniz é um cara que sempre dava esse apoio, para poder continuar (e conviver com as dores em campo). Mas em algum momento a conta chega. Acho que essa parada foi muito boa para mim. Foi difícil, porque sempre quero jogar. No ano passado também joguei com dores, o que muita gente não sabe. Mas neste ano estava sentindo demais. Muita, muita, muita dor. Era difícil jogar assim. Estava atrapalhando, não era legal pro time. (Tive) que deixar o ego de lado e pensar no time também. Agora estou melhor”, disse Cano.

O triunfo sobre o Atlético-MG foi essencial para o Fluminense ter a vantagem nas quartas de final da Libertadores, na decisão, fora de casa. Mais do que isso, o retorno de Germán Cano trouxe um alívio não só para a torcida, como também para o argentino. Depois da partida, o atacante admitiu que atuou com dores em vários momentos e focou na recuperação, pois estava mais atrapalhando, do que ajudando a equipe.

“Agora é continuar fazendo história, jogando no time e sentindo esse apoio dessa torcida maravilhosa. Não sou um jogador de parar, é a primeira vez que paro tanto tempo. Foi algo muito bom pra mim, pessoalmente, porque eu falei pra mim que tinha que parar (e tratar a lesão no pé). Tinha que recuperar bem, porque eu acho que estava mais atrapalhando do que ajudando”, explicou o argentino.

Foco na recuperação completa

A última partida de Cano havia sido na vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras, na 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. Desde então, lutava para se recuperar das dores no pé, algo que sentia desde o Carioca. A inflamação no tendão do pé direito era crônica, e Mano Menezes preferiu poupar o atacante para uma recuperação completa, semelhante ao que aconteceu com Felipe Melo.

Por fim, depois de conseguir a vantagem diante do Galo, o Fluminense tentará avançar às semifinais da Libertadores na próxima quarta-feira (25), às 19h (de Brasília), na Arena MRV. Antes disso, o time medirá forças com o líder do Campeonato Brasileiro, o Botafogo, às 18h30 (de Brasília), no sábado, no Maracanã.