Brest vence Sturm Graz no primeiro jogo da história do clube na Champions

Um dia histórico para o Brest. Em sua primeira partida europeia, o clube francês venceu o Sturm Graz por 2 a 1, nesta quinta-feira (19), em partida válida pela primeira rodada da fase de liga da Champions 2024/25. Mesmo com os torcedores precisando viajar mais de 100 km até Guingamp, já que o estádio da cidade não foi aprovado pela Uefa, os franceses somaram os três primeiros pontos na principal competição de clubes do planeta.

O Brest dominou a maior parte do primeiro tempo, sendo recompensado com um golaço de Magnetti, o primeiro do clube na competição. Por outro lado, o Sturm Graz levava perigo em alguns contra-ataques. No entanto, perto do intervalo, William Bøving fez um cruzamento pela esquerda e, num lance infeliz, Edimilson Fernandes marcou contra. Assim, as equipes foram para o vestiário com o empate parcial por 1 a 1.

Porém, no início do segundo tempo, os torcedores do Brest voltaram a celebrar. Após boa jogada coletiva, Sima levou vantagem sobre a marcação e finalizou com força para garantir a vitória por 2 a 1.