Botafogo chega a marca de 70 mil sócios

A torcida do Botafogo está empolgada com o momento do clube carioca na temporada. Com isso, o Alvinegro chegou a marca de 70 mil sócios “Camisa 7” na última quarta-feira (18). Assim, o Botafogo alcançou o maior número em sua história de sócios.

A torcida aceitou o desafio de John Textor, acionista majoritário da SAF Botafogo. Após as apresentações do lateral Vitinho e do zagueiro Adryelson como reforços, no dia 6 de setembro, o empresário convocou a torcida alvinegra para alcançar a meta até o jogo desta quarta-feira contra o São Paulo, pela Libertadores.