Boas memórias! Sobis visita o Inter antes de jogo contra o São Paulo

Em 2006, ex-atacante foi fez dois gols diante do Tricolor na partida de ida da final da Libertadores. Agora, traz bons ventos para o Colorado Crédito: Jogada 10

O Inter recebeu uma visita ilustre no Centro de Treinamento Parque Gigante nesta quinta-feira (19). O ídolo colorado Rafael Sobis compareceu no local para conversar com dirigentes, comissão técnica e jogadores. Ele aproveitou para passar energia positiva para o restante da temporada. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O ex-atacante bateu um papo com o diretor esportivo D’Alessandro, com quem atuou no Internacional. Sobis também conversou com o executivo André Mazzuco, o preparador de goleiros Léo Martins, o meia Alan Patrick e o zagueiro Mercado, entre outros atletas.

A relação de Sobis com o Inter é intensa. Em 2006, o então atacante colorado foi o grande personagem da vitória sobre o São Paulo por 2 a 1, no Morumbis, no jogo de ida da final da Libertadores. Afinal, ele fez os dois gols dos gaúchos na partida, que ajudaram a equipe a conquistar o seu primeiro título da competição. LEIA TAMBÉM: Inter se apoia em retrospecto positivo contra times do G6 antes de confronto direto Dessa maneira, Sobis pode trazer energia positiva para os jogadores colorados. Isso porque o próximo adversário do Inter no Campeonato Brasileiro é justamente o São Paulo, também no Morumbis. O duelo será às 18h30 (de Brasília) e vale muito para as duas equipes, afinal elas brigam por um lugar na próxima Libertadores. Enquanto o Tricolor está em quinto com 44, o Colorado está em oitavo, com 38, mas com dois jogos a menos.