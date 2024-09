Benfica vence Estrela Vermelha em estreia na nova Champions

O Benfica estreou na nova Champions com o pé direito. Nesta quinta-feira (19), os Encarnados venceram o Estrela Vermelha por 2 a 1, no estádio Rajko Mitić, em Belgrado, e somaram os três primeiros pontos nesta fase de liga da principal competição de clubes do planeta. Aktürkoglu e Kökçü garantiram o triunfo dos portugueses, ainda na primeira etapa, enquanto Amdouni descontou para os donos da casa no final da partida.

Dessa maneira, o técnico Bruno Lage, ex-Botafogo, chegou ao segundo jogo no comando do Benfica, com duas vitórias desde que assumiu a equipe. Ao todo, os Encarnados marcaram seis gols e sofreram dois. Antes, ele havia sido o técnico do time de 2018 a 2020.

Ao mesmo tempo, o treinador optou por manter a escalação da equipe que venceu o Santa Clara por 4 a 1, pelo Campeonato Português, e o time buscou os três primeiros pontos na nova Champions.