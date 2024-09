Bayer Leverkusen atropela o Feyenoord pela Liga dos Campeões

O Bayer Leverkusen venceu o Feyenoord por 4 a 0 nesta quinta-feira (19), pela primeira rodada da Liga dos Campeões. No Estádio De Kuip, em Roterdã, na Holanda, Wirtz (2x), Grimaldo e Timon Wellenreuther (contra) balançaram a rede. Os quatro gols, aliás, foram no primeiro tempo. Assim, o time alemão controlou o placar na segunda etapa.

Como foi o jogo

O primeiro tempo contou com um atropelo do Bayer Leverkusen, atual campeão alemão, que abriu o placar logo aos quatro minutos, com Wirtz, em chute de fora da área. O segundo gol foi aos 30′, com Grimaldo, que recebeu grande assistência de Boniface. Quatro minutos depois, Wirtz, mais uma vez, balançou a rede. O quarto saiu aos 44′, em gol contra de Timon Wellenreuther. A diferença no placar, aliás, poderia ter sido ainda maior, em razão da quantidade de chutes do time alemão no gol.