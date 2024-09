Atuação de William Gomes rende elogios no São Paulo: ‘Tem personalidade’

Grande surpresa na escalação do São Paulo contra o Botafogo, William Gomes teve uma noite especial nesta quarta-feira (18/9). Afinal, o garoto teve sua primeira experiência em uma noite decisiva de Libertadores. Ele foi titular no Nilton Santos e teve grande atuação, que rendeu elogios do torcedor e dos companheiros de equipe.

O garoto entrou no lugar de Luciano e foi quem mais incomodou o sistema defensivo do Botafogo. Aliás, ele também foi o único que conseguiu dar um respiro para o São Paulo, que foi sufocado durante todo o primeiro tempo. O atacante deixou o gramado no segundo tempo, exausto, mas com a sensação de dever cumprido, além de muitos elogios.