Atlético: Scarpa ‘invade’ entrevista de Hulk: ‘E a briga?’

Parece que o clima entre Hulk e Scarpa, que discutiram durante o jogo com o Fluminense nesta quarta-feira (18/9), está numa boa. Após a derrota por 1 a 0 no Rio, no Maracanã, pela ida da Copa Libertadores, os atletas demonstraram isso.

Enquanto Hulk conversava com os jornalistas na zona mista, o meia Gustavo Scarpa interrompeu a entrevista e brincou: “E aí? E a briga? Como foi a briga?”, rindo. Hulk não conseguiu conter o riso.

No fim do primeiro tempo, Hulk e Gustavo Scarpa discutiram bastante durante o jogo. O camisa 7 pediu a Scarpa para mudar de posicionamento e, em determinado momento, solicitou mais concentração do camisa 6.