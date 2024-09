Athletico bate Racing e abre vantagem por vaga na semifinal da Sul Americana

O Athletico viu sua jovem estrela da base, João Cruz, entrar em campo e brilhar. Afinal, o volante de 18 anos saiu do banco de reservas e definiu o duelo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana contra o Racing. Jogo realizado nesta quinta-feira (19) na Ligga Arena.

Agora, o Furacão pode empatar o jogo de volta, que ocorrerá na Argentina. Se perder por um gol de diferença, a disputa irá para os pênaltis. O time paranaense busca o tricampeonato da competição continental, após conquistar o título em 2019 e 2021.

Brilha a estrela de João Cruz

O volante entrou no primeiro tempo no lugar de Zapelli, que saiu lesionado. Rapidamente, mostrou por que é uma das apostas do Furacão. Aos 38 minutos, abriu o marcador para o time rubro-negro. O Racing chegou a empatar, mas, com auxílio do VAR, o gol foi anulado por impedimento