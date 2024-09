Artur Jorge admite frustração com empate: ‘Fizemos um belíssimo jogo’

Treinador lamentou número de chances perdidas no duelo contra o São Paulo e planeja Glorioso superior também no Morumbis

O Botafogo ficou no empate sem gols contra o São Paulo nesta quarta-feira (18/9). As equipes se enfrentaram no Nilton Santos, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores. Contudo, a igualdade foi frustrante para os jogadores, o torcedor e o técnico Artur Jorge, que viu o Glorioso fazer uma grande partida, mas não conseguir balançar as redes.

Em coletiva após a partida, o treinador admitiu frustração com o empate sem gols. Além disso, falou do volume ofensivo da sua equipe e deixou claro que a ideia é ser novamente superior contra o São Paulo no Morumbis.